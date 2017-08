Naike Rivelli come Ornella Muti nuda su Max: ecco chi preferiscono i fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Naike Rivelli vs Ornella Muti. In una delle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram, la figlia dell'icona del cinema si "confronta" (svestita, ovviamente), con il famoso poster della madre su Max. «L'ho trovato in bagno a casa di amici e non ho resistito, non potevo non farmi un selfie», scrive nella didascalia, aggiungendo un «Fan... la negatività!». Nemmeno a dirlo la foto ha fatto il pieno di like, ma quasi tutti per Ornella: «Naike tu sei bella, ma tua madre era di un altro pianeta», è il commento più gettonato.