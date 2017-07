Maternità e prova costume Selvaggia Lucarelli bacchetta la Hunziker

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e mostra le cicce post parto è diventato virale, ma ha comunque sollevato qualche polemica. Nello specificoè intervenuta sulla questione su Facebook, dove bacchetta ironicamente la conduttrice."Cara Michelle Hunziker, mi sei simpatica e apprezzo lo sforzo, ma ti prego. Ti prego. Non definire "bella ciccetta" quell'impercettibile filo di carne". Qualche giorno fa Hunziker ha postato sul proprio profilo Instagram una foto di qualche anno fa, che la ritrae mentre allatta la piccola Sole.Un'immagine condivisa con le neo mamme per rassicurarle sul post partum: "Andando su Instagram in questo periodo estivo può facilmente venire la tristezza vedendo tutte le ragazze in costume con taglia 38 - scrive la conduttrice - Guardate questa foto, ero io quando avevo appena partorito la mia piccola Sole. Guardate la bella ciccetta che spunta dal mio pantalone non sapete quanto ne andavo fiera. Era il rimasuglio dei miei 14 chiletti 'messi su' orgogliosamente in gravidanza".Selvaggia Lucarelli, però, ha fatto notare alla conduttrice di 'Striscia' che in realtà "quello strato di carne lì è quello che divide ogni donna dalle sue ossa". "Dopo il parto eri bella ed eri in forma - scrive la blogger - Magari non secondo i tuoi parametri, ma secondo i parametri di chi vede questa foto sì. Se vuoi solidarizzare e lanciare messaggi positivi sei la benvenuta, ma bisogna che ci capiamo sul concetto di ciccia. Perché se chiami ciccia la normalità, ho paura che la normalità diventi qualcosa per cui valga la pena mettersi a dieta"."Vieni qui, nel mondo delle comuni mortali - conclude Lucarelli - che la ciccia te la facciamo vedere noi a cui i panini con la mortazza non fanno paura, bella Michelle. P.s. Quella ciccia lì a me viene pure post insalata verde, altro che post partum".