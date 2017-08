Matrimonio al capolinea per Casey Affleck: la moglie chiede il divorzio

di Giacomo Perra

L’ultradecennale matrimonio tra Casey Affleck e Summer Phoenix può dirsi praticamente finito. Dopo quella della separazione, una separazione datata 2015 e diventata di pubblico dominio solo nel 2016, per l’attore premio Oscar 2017 e per la sua ormai ex consorte è giunta infatti l’ora del divorzio. Anzi, della richiesta di divorzio, avanzata dalla Phoenix, trentottenne interprete teatrale e cinematografica nota soprattutto per essere la sorella minore dei più talentuosi e celebri River e Joaquin, a seguito di “inconciliabili differenze”.A riportare la notizia è il sito Internet eonline.com, secondo cui l’istanza della affascinante Summer sarebbe stata presentata nella giornata di ieri.Sposatisi nel 2006 dopo sei anni di fidanzamento, Affleck e Phoenix formavano una delle coppie più affiatate di Hollywood. Prima dell’amichevole separazione e dell’inizio della relazione tra Casey, fratello del famosissimo Ben, e l’attrice Floriana Lima, la loro unione aveva infatti portato anche alla nascita di due figli: Indiana August e Atticus.