"Kate Middleton con l'occhio nero": la verità dietro la foto in rete che preoccupa i sudditi

La duchessa di Cambridge con un occhio visibilmente nero. La foto di Kate Middleton dal volto tumefatto, con tanto di etichetta "Exclusive!" e titolo "Kate finalmente rivela cosa ha scatenato la lite domestica", lasciando intendere che anche tra i reali volano le mani, ha fatto preoccupare i sudditi di Sua Maestà che hanno visto l'immagine circolare sul web nei giorni scorsi.Ma anche un occhio non troppo allenato può facilmente accorgersi che si tratta di un fotoritocco, che si è rivelato essere una pubblicità ingannevole di prodotti per il viso. Il banner pubblicitario è apparso su molti siti anglosassoni, anche autorevoli come riporta Mammamia Una volta cliccato sul banner, il lettore viene ricondotto a un articolo dal titolo: "La principessa Kate Middleton passerà del tempo senza la Famiglia Reale per fare da testimonial a una innovativa linea di prodotti per la pelle". La linea di prodotti esiste davvero, è già in passato è stata accusata di pubblicità ingannevole.