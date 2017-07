Rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? La coppia si blocca sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si sono lasciati? Il gossip di queste ultime ore sta impazzando sui social e ha mandato in crisi tutti i fan deiPer ora si trata solo di voci non confermate, ma a distanza di un anno per la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne sembra essere arrivato un momento di grande crisi.A mettere tutti in allerta sono stati i loro profili Instagram, la coppia, infatti non si segue più. Un gesto estremo, come segnala il sito il Vicolo delle news che tra le altre cose entra più nel dettaglio della vicenda: sembrerebbe che Giulia abbia addirittura bloccato Andrea poichè i commenti di lui sotto le foto di lei non sono più visibili.Un banale litigio? Crisi vera? Per scoprirlo non ci tocca che aspettare anche perchè solo poche ore fa Giulia aveva pubblicato una foto con dedica ad Andrea. Inoltre sui social dei Damellis compaiono ancora foto della coppia.