Vacchi pubblica una foto con la nuova fidanzata rivolta web: «Meglio Giorgia»

Gianluca Vacchi compie 50 anni il 5 agosto e festeggia con una nuova fidanzata e un nuovo lavoro da deejay. Il milionario re di Instagram ha pubblicato una foto della sua nuova fiamma Ariadna Gutierrez, eletta Miss Colombia nel 2014. Dopo la fine della relazione con Giorgia Gabriele, Vacchi torna dunque a "ballare" con una nuova donna. «Bambi», il soprannome del suo nuovo amore. Ma il web insorge: «Non c'è paragone, meglio Giorgia», commenta qualcuno. E ancora: «Vuoi mettere la semplicità e l'eleganza di Giorgia?».Ariadna non è popolare solo per il titolo di bellezza ottenuto, ma perché è stata protagonista di una gaffe durante l’elezione di Miss Universo nel 2016: tutti ricordano – perché il video aveva fatto il giro del mondo – che era stata lei a essere incoronata reginetta di bellezza dal presentatore Steve Harvey. Neanche il tempo di far uscire le lacrime dagli occhioni però, che il conduttore ha dovuto interrompere la premiazione per scusarsi e pronunciare la fatidica frase «Ho fatto un errore». Quindi la corona della più bella dell’universo è stata consegnata a Pia Alonzo Wurtzbach, Miss Filippine.