Gianluca Vacchi, il segreto di bellezza a 50 anni «Mi iberno a -110 gradi»

Gianluca Vacchi ha appena festeggiato i cinquant'anni dentro e fuori dai social. A guardare il suo profili Instagram si direbbe che tra vita super lusso, balletti, viaggi e fidanzate bellissime la sua giornata non lasci alcuno spazio al lavoro.Eppure Vacchi, in un'intervista rilasciata per il compleanno, ha svelato dei lati nascosti ai più della sua vita."A 16 anni studiavo di nascosto i documenti dell’azienda fondata dal nonno: papà me ne teneva fuori, diceva che prima dovevo laurearmi. Ma io scalpitavo: anche se vivevo a Cortina per fare sci agonistico, sapevo che non ero tanto ricco. Da sciatore, battevo Alberto Tomba e sono stato campione italiano di slalom. Ho lasciato perché dopo la laurea in Economia ho intuito che la Ima, che fa macchine per confezionare tè, farmaci e cosmetici, aveva prospettive enormi. Ho acquisito le quote dei parenti meno interessati, indebitandomi per cinque volte il patrimonio di papà".Gianluca Vacchi ha anche raccontato la sua routine di bellezza, che al momento è fatta di sport (ogni mattina) e criosauna: "Mi iberno a meno 110 gradi: mantiene giovane. Consigliano due minuti, io ne reggo sei". Al momento studia da deejay sei ore al giorno () e ha un precettore che gli insegna storia, filosofia e teologia.