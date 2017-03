Erika, la Miss Bum Bum «Cristiano Ronaldo fidanzato ma mi contatta spesso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MADRID - Rivelazioni che sarà difficile confermare, ma che manderanno su tutte le furie Georgina Rodriguez, la 23enne compagna spagnola di Cristiano Ronaldo.Erika Canela, ventenne brasiliana vincitrice del concorso 'Miss Bum Bum' al miglior lato B del 2016, ha infatti rivelato alla rivista Tv 7 Dias di essere continuamente corteggiata dall'asso portoghese del Real Madrid: «Mi scrive in continuazione, vuole vedermi e mi ha mandato anche un autista a prendermi mentre ero in hotel a Lisbona. Io però non mi accontento di una notte e via».