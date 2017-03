Elisabetta Gregoraci sexy con l'orso di peluche più invidiato dal web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Sempre sexy e dolce: Elisabetta Gregoraci non si smentisce mai.La showgirl, moglie di Flavio Briatore, ha postato una foto su Instagram per augurare una buona domenica ai propri followers. In compagnia di Elisabetta, che indossava dei sexy shorts e una maglia nera attillata, c'è un grande orso di peluche, che viene baciato dalla 37enne pugliese: indubbiamente, in molti lo hanno invidiato...