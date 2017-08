Elisabetta Canalis mamma sexy in Costiera Amalfitana: «Un paradiso»/Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(38 anni) si gode la vacanza ininsieme al marito Brian Perri e alla loro piccoladi quasi due anni. La showgirl si sta rilassando tra bagni, tuffi e gite in barca. Il settimanale 'Chi' l'ha fotografata in perfetta forma mentre tiene in braccio la sua bambina.Su Instagram, l'ex-velina, prima di tornare in America, ha manifestato la passione per la Costiera Amalfitana, ringraziandola per averla accolta così calorosamente: "Tante volte andiamo a visitare posti lontani dall'Italia senza sapere quante cose stupende ci siano da vedere qui, sarà per questo che la Costiera è uno dei luoghi italiani più conosciuti al mondo, merito non solo del posto ma specialmente della gente che ci vive e che ci lavora! Per me questa è stata un'esperienza bellissima!".