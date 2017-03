Elisabetta Canalis e il giallo del pancino: «Ingrassata senza accorgermene!»

Chi porta spasso chi? Who walks who? #itsapinscherlife @i_pieri Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 24 Mar 2017 alle ore 17:36 PDT

LOS ANGELES - “Devo essere ingrassata senza accorgermene!”.Risponde cosìalle voci che la vogliono di nuovo incinta, mentre l’ex velina per ora si “accontenta” di essere mamma della piccola Skyler Eva: “Ho sempre pensato di voler essere l'unica per mio marito – ha fatto sapere a “Oggi” - anche se oggi, quando vedo Brian che mangia di baci e "strapazza" mia figlia Skyler, lei è così felice che le cedo volentieri il primo posto”.Il suo pensiero spesso torna alla scomparsa del papà Cesare: “Quando si è sentito male ero uscita da casa da dieci minuti; è arrivata una telefonata di mia madre, sono tornata indietro e ho chiamato l’ambulanza. Lo hanno ricoverato ed è rimasto un mese in rianimazione, dove andavo tutti i giorni. Di fronte a fatti del genere, pensi che le cose non succedano per caso: lui era venuto a trovarmi e mi ha dato la possibilità di stargli vicino fino all’ultimo. Lo stesso ospedale che mi ha dato mia figlia, mi ha portato via mio padre”.Infine si congratula col suo ex George Clooney che presto diventerà papà: “Sono molto felice per lui. Due gemelli, poi…”.