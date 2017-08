Elisabetta Canalis, vacanze in Italia: «Questo posto non ha rivali». Dove è?

Che sonnooooo ..Si! Ancora un giorno qui ❤️ Yes! One more day here ❤️ Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 4 Ago 2017 alle ore 20:40 PDT

Un bicchiere di prosecco, il sole preso sul bagnasciuga, la magia di Positano. Elisabetta Canalis, ospite della Campania da qualche giorno e subito innamoratasi della costiera, dopo quest'ultima vacanza nostrana non ha dubbi: nessun posto è come lo stivale."Tante volte andiamo a visitare posti lontani dall'Italia - scrive infatti Canalis nel suo post su Instagram - senza sapere quante cose stupende ci siano da vedere qui, sarà per questo che la costiera è uno dei luoghi italiani più conosciuti al mondo, merito non solo del posto ma specialmente della gente che ci vive e che ci lavora! Per me questa è stata un'esperienza bellissima!".