Elisa Isoardi posta su Instagram un mazzo di rose: di chi saranno?

ROMA - Un enorme mazzo di rose bianche accompagnato da una frase: «E rose siano...#like #love #life». Nuova puntata nella telenovela dell'estate Isoardi-Salvini. La bella conduttrice Rai ha pubblicato una foto su Instagram in cui compare un mazzo di rose e la curiosità della rete si è subito scatenata: chi sarà l'inguarabilie romantico?Si tratta forse di Matteo Salvini o dell'altro Matteo (Placidi) i cui baci appassionati all'aeroporto di Ibiza sono rimbalzati sulle pagine di tutti i giornali?Il leader della Lega viene interrogato anche dagli utenti della rete. Per ora senza risposta. D'altronde proprio Salvini giorni fa sulla propria pagina ufficiale di Facebook aveva dichiarato: «Sono felicemente e serenamente insieme a Elisa. Come tante coppie noi viviamo gioie e problemi che risolviamo parlando tra di noi e non sui giornali. Quindi mettetevi l'anima in pace: ci vogliamo bene. Si rassegnino spioni, guardoni e chiacchieroni».Certo è che le rose bianche, secondo la tradizione, rappresentano l'amore puro e spirituale. Un amore indissolubile forse anche a questa tempesta gossipara.