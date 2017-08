Colpo di scena a Cortina: tra il pubblico spunta Elisa e Matteo fa mea culpa

di Veronica Cursi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA D'AMPEZZO - La coppia più chiacchierata dell'estate di nuovo insieme. Elisa Isoardi e Matteo Salvini riappaiono sorridenti a Cortina d'Ampezzo dopo la bufera che li ha travolti all'inizio dell'estate. I due (di nuovo?) innamorati arrivano separati al Grand Hotel Savoia dove il leader della lega ha presentato il suo ultimo libro "Secondo Matteo – Follia e coraggio per cambiare il Paese". Salvini arriva con 20 minuti di ritardo. Dopo un po' nei corridoi dell'albergo arriva anche lei. E il feeling c'è anche nell'abbigliamento, si presentano vestiti uguali: jeans e camicia bianca.Tutti gli occhi sono per loro. Lui è al tavolo dei relatori quando a sorpresa spunta Elisa. Lo guarda adorante. Si salutano con gli occhi. La bella conduttrice si siede in seconda fila per ascoltare il suo Matteo. Sorride. «Questo lavoro mi porta via tanto tempo - dice al pubblico - mi porta via dai miei figli, spero un giorno capiranno». Poi il colpo di scena. Si gira e indica Elisa: «Gli impegni mi portano via anche da lei ma non voglio parlare di gossip». Un secondo di silenzio, lei abbassa gli occhi imbarazzata. La sala sghignazza. Viva l'amore.Solo qualche ora fa la Isoardi aveva pubblicato un post su Instagram dal mare. Forse un tentativo per sviare gli amanti del gossip. O forse avrà deciso di raggiungere Matteo solo all'ultimo momento. Fatto sta che il sereno sembra ufficialmente tornato.Sembrano lontanissimi i tempi in cui la Isoardi veniva paparazzata all'aeroporto di Ibiza con un altro uomo. Quel bacio con un altro Matteo è finito sulle pagine di tutti i giornali creando scalpore. Ma l'amore evidentemente è stato più forte. D'altronde proprio Salvini tempo fa sulla propria pagina ufficiale di Facebook aveva dichiarato: «Sono felicemente e serenamente insieme a Elisa. Come tante coppie noi viviamo gioie e problemi che risolviamo parlando tra di noi e non sui giornali. Quindi mettetevi l'anima in pace: ci vogliamo bene. Si rassegnino spioni, guardoni e chiacchieroni».