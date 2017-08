È nato a Napoli Peppino di Capri junior. Anzi, no: il bimbo si chiama Joseph

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Ha incantato le platee di mezzo mondo, ha fatto innamorare con le sue canzoni varie generazioni ed oggi fa vibrare il cuore degli innamorati, così come ieri mattina ha vibrato il cuore di Peppino di Capri quando il dottor Alfredo Pinto della clinica Ruesch di Napoli gli ha messo tra le braccia Joseph Faiella: il nipotino nato dall’unione del figlio Dario, l’attore in arte Castiglio, e della bella e affascinante giovane svizzera Mousse Jaquier. Peppino e sua moglie Giuliana ieri mattina erano trepidanti in attesa della nascita del loro primo nipotino maschio avendo già vissuto la gioia di essere nonni con la nascita della nipotina del loro primogenito Edoardo, che ha ereditato da papà Peppino l’amore per la musica. Questa volta però l’emozione è stata forte perché Peppino sogna che forse un giorno un altro Giuseppe Faiella potrà ripercorrere le sue orme.