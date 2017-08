Oro e 200 pietre preziose: il costume da favola per Federica Pellegrini

di ​Gianluca Agata

Duecento pietre preziose, 250 grammi d'oro, 10 giorni e 10 notti di lavoro per realizzare il costume-gioiello di Federica. Per un'atleta come lei l'oro non era sufficiente. Per questo Jaked e l'Ad del Gruppo Pianoforte Gianluigi Cimmino hanno pensato che la divina meritasse molto di più.«Spero di averla positivamente sorpresa - dice Cimmino dopo l'omaggio di ieri a Roma- alla fine per una volta eravamo noi a voler stupire lei. Realizzato in sette giorni dalla secolare azienda Dinacci. Valore economico non dichiarato, valore affettivo immenso».E Federica? «All'inizio è rimasta senza parole poi si è sciolta, non se l'aspettava e credeva ci fossimo dimenticati di lei». Flavio Dinacci, il gioielliere napoletano che ha realizzato il costume per la Pellegrini spiega: «Abbiamo lavorato dieci giorni e dieci notti senza interruzione, ma alla fine ce l'abbiamo fatta».Tutto fatto a mano. Il marchio e le lettere «Fede» sono realizzati con 250 grammi di oro a 24 carati e la bandiera dell'Italia è realizzata con pregiate pietre preziose: smeraldi, diamanti e rubini. Un lavoro a 16 mani, otto persone. Il valore del costume? «Il costo di un regalo conclude Dinacci che in passato ha realizzato per Yamamay il costume gioiello in occasione di Miss Universeo nel 2013.- non si dice mai, soprattutto se si tratta di una donna, soprattutto se è una regina come Federica».