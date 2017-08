Fuga a New York e nozze a Central Park: Alessandro Onorato sposa la Baldini

di D.Des.

Certe cose non succedono solo nei film. Basta volerlo, basta avere un po' di coraggio e, per dirla alla Steve Jobs, un po' di follia. E così l'imprenditore, e consigliere comunale della Lista Marchini, Alessandro Onorato è volato a New York City con la compagna Caterina Baldini, la bionda conduttrice di Sky Tg24. E senza dire niente a nessuno si sono sposati giovedì 3 agosto a Central Park. Senza amici, senza parenti. Unica invitata? La figlia Allegra, nata sei mesi fa.Onorato l'ha pensata bene. Ha coinvolto il fratello Luigi in una breve vacanza nella grande Mela. Poi il 3 agosto gli ha dato appuntamento a Central Park. E lì lui si è presentato elegantissimo (un abito Battistoni con paillon) e lei con un vestito bianco corto davanti e lungo dietro. Al fratello, rimasto a bocca aperta, non è rimasto che fare prima il testimone di nozze e poi immortalare il momento con qualche scatto in giro tra Central Park, taxi gialli, il ponte di Brooklyn e i selfie dei turisti curiosi.