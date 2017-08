Bobo Vieri e l'ex velina Costanza, amore a Ibiza: «Si frequentano da un mese»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo amore sembra stia nascendo in questa estate 2017. Protagonisti di questa nuova love story sono Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, ex velina. A dare la notizia è Gabriele Parpiglia sul suo profilo Instagram: « L'ex calciatore con l'ex velina Mentre scrivo: lei è comodamente seduta sulle gambe di lui al Lio, a #biza, le loro mani si stringono, ma quando lei si accorge dell amico poco furbo che fa il video, gira il musetto nervosa. Troppo tardi... (una mano amica mi ha già girato il tutto e svelato l'arcano segreto evviva l'amore)».Il post è completato dai frame del video. Pare che i due stessero per ufficializzare la loro frequentazione: il corteggiamento di lui sarebbe iniziato circa un mese fa, a Milano Marittima, ora i due si trovano ad Ibiza per passare le vacanze insieme (motivo per cui Bobo è assente dalla sua Formentera), dove però pare tornerà a breve.Non dà altre informazioni Parpiglia, accennando di averne molte altre, ma specificando che quello che ha scritto proprio non può essere smentito. Per il resto, se son rose fioriranno.