Bianca Balti, la super top festeggia l'addio al nubilato in California

LOS ANGELES - Metti una gonna di tulle bianco, una t-shirt dall’inequivocabile scritta “bride” (sposa) e un gruppo di amiche convocate in California per una serata da trascorrere in compagnia: il risultato è l’addio al nubilato di Bianca Balti, la modella originaria di Lodi che ha iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per le nozze. La musa di Dolce&Gabbana sposerà l’americano Matthew McRae, padre della piccola Mia, la secondogenita della Balti (Matilde di 8 anni, invece, è nata dall’amore con il fotografo di moda Christian Lucidi), con cui condivide spesso tenere immagini sui social che sprizzano amore da ogni poro (e tatuaggio, di lui).La serata al femminile è stata documentata dalle storie pubblicate su Instagram: total black per la comitiva tra cui spiccava la futura sposa che, ovviamente, ha scelto un outfit bianco: «Grazie alle amiche che mi hanno sorpreso con questo bellissimo party», ha commentato Bianca su Instagram. Ha 33 anni la promessa signora McRae che ha lasciato la casa di Marbella qualche mese fa per trasferirsi sulla West Cost: «Non mi vuole mai tenere ferma», aveva detto a proposito di Matthew di recente. Il sogno a stelle e strisce è iniziato, adesso manca la sfilata più importante. E stavolta la top model non dovrà calcare una passerella ma la navata di una chiesa americana.