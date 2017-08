Berlusconi, nuovo look nella spa di lusso. Che fine hanno fatto i capelli?

#henrichenot #berlusconi #cure #palace #merano #italy #chenot @chenotgroup chenotgroup Un post condiviso da Caroline Chenot (@chenotcaroline) in data: 4 Ago 2017 alle ore 07:08 PDT

MERANO - Ringiovanito, rilassato, con qualche chilo in meno: ma i capelli, dove sono finiti? Cosìappare nelle foto scattate presso la beauty farm di Henry Chenot, guru della dieta detox. L'ex premier si è concesso un soggiorno nel centro benessere di Merano, in Trentino Alto Adige, in cui - si legge sul sito della spa - "si possono seguire programmi preventivi e trattamenti specifici mirati al recupero energetico, alla rigenerazione cellulare, al dimagrimento e al ringiovanimento, secondo un approccio medico-scientifico integrato".Una vacanza di bellezza, quindi, che - almeno a giudicare dagli scatti postati sui social da Caroline Chenot - avrebbe dato i primi benefici. Come da tradizione, l'ex proprietario del Milan dovrebbe trascorrere il Ferragosto in famiglia, nella storica Villa Certosa, prima di tornare a Merano per continuare la terapia Chenot.