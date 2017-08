«Velina vecchia fa buon brodo», l'ironico balletto di Elisabetta e Maddalena

La prova che si è veline inside. Ho invitato a cena @maddalenacorvaglia e si è presentata vestita come me. È scattato subito lo stacchetto, godetevelo šŸ¤£. Ps @niky_epi riprendeva tutto a nostra insaputa #velinavecchiafabuonbrodo Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 6 Ago 2017 alle ore 13:28 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sintonia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia fa pensare che da quando lavoravano insieme come Veline non sia passato nemmeno un anno, anche se di cose ne sono successe. "La prova che si è veline inside. Ho invitato a cena Maddalena Corvaglia e si è presentata vestita come me. È scattato subito lo stacchetto, godetevelo". E poi l'hashtag #velinavecchiafabuonbrodo.E' l'autoironia con cui Elisabetta Canalisha condiviso sul proprio profilo Instagram un video - girato da un amico "a nostra insaputa", sottolinea la showgirl - in cui si vedono le due ex veline, in un vestitino bianco, che si lanciano in uno stacchetto stile 'Striscia la notizia', con giravolta e inginocchiata.E i fan hanno dimostrato di apprezzare, spingendo il filmato ad oltre 200mila visualizzazioni in poche ore.