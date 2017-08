Belen Rodriguez hot ad Ibiza, topless e sexy esibizione con le bolle di sapone

Buen dia• 🍀 Un post condiviso da Belén Rodriguez 🇦🇷🇮🇹 (@belenrodriguezreal) in data: 7 Ago 2017 alle ore 05:51 PDT

Vacanze bollenti quelle di Belen e non per le temperature torride di questi giorni. La showgirl brasiliana ha mostrato diverse foto mentre è a Ibiza in una villa insieme al suo Santiago mentre il fidanzato Andrea Iannone è in gara nella Repubblica Ceca.Belen prima mostra diversi scatti in bikini, sexy in piscina, mentre gioca con le bolle di sapone e anche un selfie in topless che ha lasciato senza parole i fan. Belen cerca probabilmente di risollevare l'umore di Iannone che professionalmente sta attraversando una fase difficile. Il suo video in cui si improvvisa artista di strada e gioca con le bolle di sapone deve avergli fatto tornare almeno per un po' il buon umore.