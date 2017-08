Belen e gli auguri a Iannone: «A te tutte le cose più belle di questo mondo»

di Ida Di Grazia

A te tutte le cose più belle di questo mondo• @andreaiannone #felizcumple 🎁🎁🎁 Un post condiviso da Belén Rodriguez 🇦🇷🇮🇹 (@belenrodriguezreal) in data: 9 Ago 2017 alle ore 11:24 PDT

La fatidica data del 15 di agosto si avvicina e il gossip si infuoca. Per ferragosto, stando ai rumors delle ultime settimanedovrebbero ufficializzare la loro voglia di tornare ad essere una famiglia.Eppure Stefano e Belen sembrano lontani anni luce, mai come in questo momento.Il ballerino di Amici è stato paparazzato con la sua nuova fiamma la stilistae tra la showgirl esembra andare tutto a gonfie vele.Mentre i fan sono alla ricerca di aggiornamenti, Belen e il suo bel pilota erano a Ibiza a festeggiare il compleanno di Iannone ( il 10 agosto) su uno yacht. Poteva la Rodriguez non immortalare questo momento?La showgirl argentina ha postato sul suo profino Instagram una foto in cui sono insieme abbracciati mentre guardano i fuochi d'artificio con tanto di dedica: “A te tutte le cose più belle di questo mondo“.