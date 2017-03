Belen a Iannone: «Mi mancherai». Su Facebook è pioggia di critiche /Guarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Tu mi mancherai", scrivesul suo profilo social pubblicando una foto dia petto nudo. Il fidanzato è partito per la nuova stagione della MotoGp. Numerosi i commenti dei fan che oltre a suggerire alla showgirl argentina di non mostrare tutti gli aspetti della sua vita privata sottolineano che il pilota della Suzuki cade troppo spesso e si fa distrarre da lei."Ma buttate secco al prossimo gp iannóó ma che te frega, ie dici che c hai mal di pancia...poi le moto so pure pericolose e tanto vai lungo", uno dei commenti.Belen ha accompagnato Iannone in Qatar; i due sono stati fotografati mentre si tengono per mano nei pressi del paddock.