«Angelina Jolie pronta a perdonare Brad Pitt», stop al divorzio

NEW YORK - La coppia più famosa di Hollywood potrebbe riunirsi. Il magazine Us Weekly infatti - citando fonti vicine alla coppia - sostiene che Angelina Jolie abbia cambiato idea sul divorzio da Brad Pitt, e stia considerando una ricongiunzione. Insomma, sarebbe disposta a perdonarlo.«E' ancora innamorata di lui», dice una persona ben informata, che ha anche specificato come le pratiche per il divorzio siano ferme da mesi. A far cambiare idea all'attrice, pare sia stata l'intervista che qualche mese fa Brad ha rilasciato a GQ, in cui diceva di aver chiuso con l'alcol. Nell'articolo faceva anche riferimento al fatto che uno dei motivi per cui beveva di più era proprio la separazione da Jolie. Secondo un' amica della star, Angelina è rimasta colpita dalla volontà di cambiare dell' ex e ha confessato di essere pronta a riaccogierlo tra le sua braccia se dimostrerà di impegnarsi per la famiglia