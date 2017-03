Alessandra Pierelli a 'Verissimo': «Ho rischiato di morire un'altra volta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - "Ho rischiato di morire un'altra volta". Così, divenuta nota alle cronace di gossip 13 anni fa per aver conquistato l'ex tronistaa 'Uomini e Donne', nella puntata di sabato pomeriggio di 'Verissimo'."E' una cosa che è successa adesso, ancora la sto metabolizzando. Una complicanza improvvisa mi ha portato a essere lontano dalla mia famiglia per un mese circa". Undici anni la Pierelli rischiò seriamente la vita in seguito di un intervento di liposuzione, ieri invece racconta di essere stata vittima, lo scorso dicembre, di un grave problema di salute."Ho rischiato la vita nel 2006 - tornando al primo momento di paura della sua vita - dopo un intervento di chirurgia estetica. È stata una parentesi bruttissima della mia vita ma me la sono cercata perché non avevo bisogno di fare quell’intervento. Quello che mi circondava all’epoca mi portava a non piacermi. Ho fatto un mese di ospedale e ne ho pagato le conseguenze per un anno. Ho avuto tanta paura"."Era il 14 dicembre 2016 - racconta l'ultimo episodio - mi è accaduta una complicanza all’improvviso che mi ha portato a essere lontana dalla mia famiglia e per un mese circa in ospedale. Sono riuscita a superarla. È stata una cosa che nessuno di noi si aspettava ma, con la forza di volontà e con la voglia di vivere, tutto può passare e guarire. Ce l’ho fatta, sono qua, ma sono stata di nuovo tra la vita e la morte"."Penso che lassù non mi vogliano - conclude Alessandra Pierelli - Da madre questa esperienza è stata terrificante. Non sono stata con la mia famiglia a Natale e Capodanno. Quello che mi è accaduto è stato davvero brutto però mi ha dato forza di riprendere la mia vita in mano. Dopo questa cosa sono successe una marea di cose belle, ho avuto tante proposte di lavoro".