Al Bano, le prime foto dopo il ricovero e il malore A riposo con i figli e Loredana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CELLINO SAN MARCO - Al Bano si sta riprendendo dal malore che lo ha costretto al ricovero e il settimanale "Diva e Donna" pubblica le prime foto dopo l'ospedale.Il cantante è stato infatti dimesso ed è tornato nella su Cellino San Marco per godersi il meritato riposo insieme ai figli e a Loredana Lecciso.Lo scorso 19 marzo Al bano si è sentito male al ritorno da Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Ad accompagnarlo in ospedale è stato un collaboratore. Nel principale ospedale della regione ha svolto una serie di accertamenti, poi, nella notte, è stato trasferito all'ospedale "Fazzi" di Lecce in seguito a un problema di ischemia.