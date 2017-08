Aida Yespica, fuga segreta a Roma per nascondere il suo nuovo amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Fuga segreta d'amore a Roma per Aida Yespica. La showgirl, dopo la fine sofferta della storia a giugno con l'imprenditore Enrico Romeo, sembra essere di nuovo innamorata. Una relazione segretissima iniziata 13 giorni fa che voleva rimanere lontana dai riflettori ma che è stata immortalata dall'obiettivo del re dei paparazzi Rino Barillari.Sono le undici e un quarto di sera. Un auto scura guidata da un'autista si ferma nella centralissima via dell'Orso. Dalla macchina escono un uomo e una donna: si baciano nella penombra della notte romana.Sono Aida Yespica e il suo nuovo amore: un imprenditore napoletano nel campo degli occhiali. Lei cerca di nascondersi: «Non voglio essere ripresa, mi rovini», dice. Lui cerca di coprirsi. Ma i due vengono sorpresi mentre si scambiano tenerezze. L'amore sembra essere tornato nella vita della showgirl venezuelana che negli ultimi anni non è stata proprio fortunatissima in amore. A giugno la fine con Romeo con cui era pronta a convolare a nozze: «Sorridevo fuori ma piangevo dentro», ha confessato. Prima la fine del matrimonio con Leonardo Gonzales e con una relazione tormentata con l'inglese Roger Jenkins. In precedenza, era stata legata al calciatore Matteo Ferrari, padre di suo figlio Aron. «Ora sono serena», avrebbe confessato.