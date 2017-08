Divorzio miliardario: Roman Abramovich e la moglie Daria si dicono addio

Divorzio in arrivo per il miliardario russo e proprietario del Chelsea, Roman Abramovich. Insieme a sua moglie Daria Zhukova, abramovich ha annunciato la separazione dopo dieci anni di matrimonio: lo riferisce la Tass citando il Daily Mail.



«Dopo dieci anni assieme - ha fatto sapere la ormai ex coppia - abbiamo preso la difficile decisione di separarci, ma rimaniamo buoni amici, genitori e partner nei progetti che abbiamo sviluppato congiuntamente». «Ci impegniamo a crescere insieme i nostri due bambini», hanno inoltre dichiarato Abramovich e Zhukova.

