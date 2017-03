Disponibili 20 posti letto La nuova Casa della salute sarà pronta fra un mese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Un mese per gli ultimi ritocchi, poi saranno operativi i 20 posti per cure intermedie all’ospedale di Sant’Elpidio a Mare. Sono quasi completati i lavori al terzo piano della struttura di via Porta romana: questione di dettagli, poi si dovrà effettuare il collaudo e andranno posizionati arredi ed attrezzature. Il direttore dell’Area vasta 4 Licio Livini ha ipotizzato che entro fine aprile si potrà inaugurare.Il progetto di riconversione del nosocomio in Casa della salute va così a concretizzarsi di una delle sue parti più significative. Dopo il trasferimento di diversi ambulatori, in precedenza ospitati al distretto sanitario di via Murri, tornano anche i posti letto, a distanza di alcuni anni dalla chiusura dell’ultimo reparto acuti, quello di medicina generale.«La data a questo punto è secondaria, cambia poco una settimana o l’altra, comunque entro il mese di aprile si potrà partire – commenta il sindaco Alessio Terrenzi – . Si concretizzano gli impegni assunti nel Piano sanitario regionale che hanno individuato Sant’Elpidio a Mare come punto di riferimento per la terza età nei servizi socio-sanitari».