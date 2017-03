Incendio sulla Provinciale Tanto spavento ma nessun ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’ELPIDIO A MARE Tanta paura ma fortunatamente nessun danno a persone o abitazioni per un ampio incendio divampato su una scarpata a lato della provinciale Elpidiense, lungo la strada che da Sant’Elpidio a Mare scende verso Porto Sant’Elpidio.Le fiamme hanno rapidamente guadagnato terreno, incendiando arbusti e sterpaglie per diverse decine di metri. Un odore acre e una densa coltre di fumo si sono diffusi rapidamente. La fuliggine è calata verso la strada, riducendo sensibilmente la visibilità per gli automobilisti, senza tuttavia provocare particolari problemi. Il primo a dare l’allarme è stato un uomo che transitava in bici e ha allertato i vigili del fuoco, intervenuti con un’autobotte. All’arrivo dei pompieri il rogo si era esteso per quasi un centinaio di metri. Le fiamme sono state domate tuttavia senza particolari difficoltà. L’incendio si è diffuso in un’area senza insediamenti abitativi non si sono corsi quindi rischi. Rimangono da chiarire le cause. I primi elementi fanno supporre si sia trattato di un incendio accidentale provocato da mozziconi di sigarette ma bisognerà attendere la relazione tecnica dei pompieri per avere un quadro preciso.