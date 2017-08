Tentano il furto in una casa scatta l'allarme e la banda si dà alla fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Hanno tentato il furto in un appartamento a Casette d’Ete, in via Pascoli, approfittando del fatto che i proprietari erano usciti. Ma appena i ladri hanno forzato la porta è scattato l’allarme che ha costretto la banda a darsi alla fuga. Pochi istanti dopo sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Fermo che hanno avviato le indagini per cerare di identifcare i ladri.