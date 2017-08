Aveva cocaina, ecstasy e hashish: in manette un giovane pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Lo hanno fermato per un normale controllo e sono saltati fuori più di 50 grammi di cocaina, hashish e pasticche di ecstasy, un intero campionario di droga pronto per essere immesso sul mercato. In manette è finito un giovane di Cupra Marittima. Il giovane è incappato in uno dei tanti controlli predisposti dai carabinieri per contrastare lo spaccio di droga e i reati predatori. I militari hanno notato che era nevoso e così hanno effettuato più accurati controlli trovando la droga che è stata sequestrata. Il pusher è stato tratto in arresto e messo a disposizione del'autorità giudiziaria per la convalida del fermo.