Diciannovenne si cappotta con l'auto nella notte e finisce all'ospedale

SANT'ELPIDIO A MARE - Un diciannovenne di Sant'Elpidio a Mare, M. B. le iniziali, si è cappottato nella notte con l'auto a Casette d'Ete. Nessun altra vettura coinvolta, il giovane ha perso il controllo della vettura per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto i carabinieri di Porto Sant'Elpidio, la croce Verde di Porto Sant'Elpidio con l'automedica e i vigili del fuoco di Fermo per la sicurezza. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Civitanova Marche dove è stato preso in consegna dai sanitari. Le sue condizioni per fortuna non sembrano gravi.