Ancora caldo record Sessantenne accusa un malore sul lungomare

PORTO SANT'ELPIDIO - Sessantenne soccorso sul prato del lungomare sud, nel parco giochi per bambini. Il tempestivo intervento dell’automedica 118 e della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio è stato risolutivo come importante è stata la segnalazione dei familiari che hanno telefonato al 118.Il medico e i volontari del pronto soccorso sono riusciti a far riprendere conoscenza all’uomo che deve aver avuto un calo di pressione tale da fargli perdere conoscenza. Per sicurezza l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Fermo in barella, dopo la somministrazione di liquidi per via endovenosa. Un malore dovuto all’eccesso di caldo.