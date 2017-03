Uomo di 59 anni trovato morto Era nell'auto in sosta sul lungomare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Dramma nei pressi dello chalet Pepe Nero, sul lungomare di Porto Sant'Elpidio, dove un uomo di 59 anni è stato trovato morto in auto. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato l'uomo seduto sul sedile di guida senza segni di vita. Sul posto è subito arrivata una ambulanza della Croce verde di Porto Sant’Elpidio, il 118 di Porto San Giorgio e una pattuglia di carabinieri. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo ma purtroppo tutto è stato inutile. Probabilmente la morte è sopraggiunta a seguito di un malore che non gli ha concesso scampo. Secondo le prime indiscrezioni la vittima sarebbe un uomo di 59 anni residente in un Comune del Maceratese ma di origini tedesche.