Auto si ribalta sulla statale Adriatica: due ragazze finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPDIO - Due ragazze si cappottano sulla statale alle due di notte. La Lancia Ypsilon sulla quale viaggiavano si è ribaltata per motivi ancora in corso di accertamento. L’auto è scivolata sulla strada e ha urtato due vetture in sosta rimaste danneggiate. L’incidente si è verificato nella zona del bowling e del distributore Erg. Sul posto la pattuglia della polizia municipale con il comandante Luigi Gattafoni. I soccorsi della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio con l’auto-medica e i vigili del fuoco di Fermo per ripristinare le condizioni di sicurezza. A giudicare dai riscontri l’auto non andava piano, una distrazione, un colpo di sonno hanno contribuito a far perdere il controllo della vettura alla guidatrice. Quando sono arrivati i vigili del fuoco le due ragazze erano già fuori dall’abitacolo, soccorse dal personale sanitario e sono state medicate in strada prima del trasporto in ospedale.