Violento scontro all'incrocio tre persone all'ospedale Code e disagi sulla statale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDO - Brutto incidente sulla statale nel quartiere di Marina Picena, all'incrocio tra via Cavour e via Toscana. Per cause ancora da accertare si sono scontrate tre autovetture. Una Ford C Max, una Renault Megane e una Nissan. Le auto sono rimaste danneggiate. Tre persone sono finite all'ospedale ma le loro condizioni non sono gravi. Per tutti pare sia stato necessario il collarino. Dopo essere stati immobilizzati i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso.Sul posto immediato l'intervento dell'automedica 118 e dell'ambulanza Croce Verde di Porto Sant'Elpidio. Per i rilievi è intervenuta la pattuglia della polizia municipale. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Fermo per mettere l'area in sicurezza e controllare che non ci fosse dispersione di liquidi infiammabili. Il carro attrezzi è intervenuto subito per rimuovere i mezzi incidentati. Ci sono stati disagi per la viabilità sulla statale a detta degli automobilisti che sono rimasti incolonnati e incastrati in lunghe code.