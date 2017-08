Ambulanza si schianta al casello, bimba di due anni a Torrette. Ferito anche il padre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO Una bimba di due anni è stata trasportata in eliambulanza a Torrette a seguito di un incidente stradale che si è verificato a poche decine di metri dall'ingresso del casello dell'A14. La piccola viaggiava con i genitori ed era seduta sul seggiolino nel sedile posteriore quando la loro auto si è scontrata con una ambulanza della Croce Verde. Nell'incidente sarebbe rimasta coinvolta anche una terza auto. Nell'impatto la piccola è rimasta ferita e i sanitari hanno subito allertato Icaro che in pochi minuti è atterrato e ha trasportato mamma e bimba ad Ancona. Per fortuna la piccola non è grave e anche la mamma avrebbe riportato solo lievi contusioni. Il padre invece è stato portato in ambulanza all'ospedale di Fermo ma anche lui per fortuna non sarebbe grave. Sul luogo dell'incidente due pattuglie dei vigili urbani per i rilievi e regolare il traffico che ha subito forti rallentamenti.