Un ciclista di 57 anni urtato da un'auto sul lungomare è finito all'ospedale

PORTO SANT’ELPIDIO - Un ciclista è caduto rovinosamente a terra riportando brutte ferite a seguito dell'urto con un'auto. L'incidente si è verificato sul lungomare nord, zona pineta. Un 57enne di Porto San Giorgio percorreva in bicicletta via Trieste da nord verso sud quando è sbucata dal vicolo Monfalcone una Renault con alla guida un 35enne del posto. Il ciclista è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio ed è stato trasportato all’ospedale Murri di Fermo. Non è stata necessaria la prova del palloncino per l’automobilista che si è trovato a tagliare la strada al ciclista perché, con le auto parcheggiate ai bordi della carreggiata, era praticamente impossibile notare la bicicletta. Sul posto per i rilievi la polizia municipale.