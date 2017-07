Malore in piscina al camping Bambino di tre anni soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Un bambino di tre anni ha accusato un malore nel pomeriggio a "La Risacca" di Porto Sant'Elpidio ed è stato trasportato al Salesi in eliambulanza.Sul posto i sanitari della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio, che hanno praticato il primo soccorso effettuando il massaggio cardiaco per poi allertare l'eliambualza, l'automedica di Sant'Elpidio a Mare e i carabinieri di Porto Sant'Elpidio. Sembra che il bambino non sia in gravi condizioni ma è stato trasportato ad Ancona per gli accertamenti di rito.