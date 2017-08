Caos e vandali negli chalet concessionario colpito da un pugno

PORTO SAN GIORGIO «Non è possibile che ogni week end si ripeta la stessa storia. Non possiamo fare i concessionari di spiaggia e anche i vigilanti. Così non riusciamo a lavorare e a dormire tranquilli». Commenta così Paolo Santarelli, responsabile dello chalet “La Conchiglia”. Nella notte tra sabato e domenica la struttura è stata presa di mira da alcuni giovani vandali, che hanno pure tirato un pugno in faccia a Santarelli. Ma quest’ultimo non sporgerà denuncia.



Questa volta i giovani, dopo aver preso a calci una pila di lettini, facendoli cadere e rompendone alcuni, sono andati oltre. «Ho subito chiesto al responsabile di venire con me sotto lo chalet – racconta Santarelli – avevo intenzione di chiamare i carabinieri. Lui mi ha risposto che non mi avrebbe seguito. L'ho afferrato per un braccio e lì sono stato raggiunto da un pugno sullo zigomo sinistro. Quel ragazzo era difeso dai suoi coetanei. In spiaggia sono intervenuti anche alcuni miei amici. E per fortuna la situazione non è degenerata».

Torna dunque alto il tema dei controlli notturni in spiaggia, chiesti a gran voce anche dalla titolare Giustina Melonari, da quarant’anni alla guida dello chalet.







