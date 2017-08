Giovane va a fondo mentre fa il bagno al largo Salvato dai bagnini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO Nuovo intervento di salvataggio in mare per i bagnini della cooperativa Delta, che ieri sono intervenuti per riportare a riva un 22enne di origini bulgare. Il ragazzo stava facendo il bagno tra le scogliere, in corrispondenza dello chalet La Conchiglia, quando ha iniziato ad avere problemi e ad andare a fondo. I bagnini lo hanno notato in difficoltà e sono intervenuti. Matteo Malaspina, si è tuffato e ha raggiunto il largo a nuoto, seguito da Francesco Cataldi che, pur con alcune complicazioni dovute al mare mosso, ha raggiunto con il pattino il giovane bulgaro, riportandolo a riva. Il ragazzo è rimasto sempre cosciente e, una volta sulla battigia, è stato messo in posizione di sicurezza. Anche se aveva solo bevuto, è stato chiamato il 118 che, dopo averlo stabilizzato, lo ha condotto al Pronto Soccorso di Fermo, affinchè fosse sottoposto agli accertamenti del caso. Oltre all’ambulanza della Croce Azzurra sono arrivati anche gli uomini della Guardia Costiera e il bagnino itinerante di turno, Lorenzo Ignazi.