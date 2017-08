Strattona la cassiera e rapina il Simply, bandito bloccato e arrestato dai carabinieri

PORTO SAN GIORGIO - Entra nel supermercato Simply di via Marsala, si fa consegnare 300 euro dalla cassiera, ma la rapina fallisce e il malvivente finisce arrestato dai carabinieri. Poco prima delle 13 un uomo di cinquantacinque anni di Porto San Giorgio, tossicodipendente e pregiudicato, con il volto coperto da un passamontagna, ha fatto irruzione nel negozio.



Si è avvicinato alla cassiera, l’ha spintonata e minacciandola le ha letteralmente strappato di mano la somma di denaro, appunto circa 300 euro, che era parte dell’incasso effettuato fino a quel momento. «E’ entrato dalla porta che dà verso la statale e quando la mia collega ha aperto il cassetto per dare il resto a una cliente – racconta una dipendente del supermercato – l’uomo ha infilato la mano e ha preso i soldi». Il tutto è successo davanti ai clienti che si trovavano in fila alla cassa. Alcuni di loro, insieme al vice direttore del Simply, hanno reagito, bloccandolo e impedendogli di scappare. Questo succedeva mentre veniva lanciato l’allarme, e in un paio di minuti arrivavano sul posto i carabinieri che hanno blocacto il rapinatore.



​«Appena gli hanno tolto il passamontagna lo abbiamo subito riconosciuto tutti», riferiscono i dipendenti del supermercato. Secondo il racconto dei testimoni la dinamica della rapina sventata al Simply sarebbe la stessa di quella di due giorni fa al Bar Mirò: il balordo minaccia, i presenti reagiscono, i carabinieri intervengono, fermano il malvivente e lo arrestano.



Quella compiuta ieri è la seconda rapina in meno di due mesi che i supermercati della catena Simply subiscono in questa estate. Un mese e mezzo di fa, alla fine del mese di giugno, a subire una tentata rapina fu il punto vendita di piazza Gaslini. L’ultimo fatto, invece, è avvenuto nel negozio inaugurato nel mese di maggio, dopo che lo stesso aveva traslocato dai locali di via della Repubblica.







