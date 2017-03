Ladri alla pizzeria Stern svuotano la cassa e si danno alla fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Questa volta a farne le spese è stata la centralissima pizzeria Stern. I soliti ignoti hanno colpito ancora mettendo a segno un furto ai danni della pizzeria Stern dove sono riusciti a penetrare sfondando una porta laterale del locale. Una volta all’interno i ladri hanno svuotato il registratore di cassa dove c’erano poco più di 400 euro. Poi la fuga. Ormai non passa giorno senza furti, che siano in casa o nelle attività commerciali. Una sequenza di casi impressionante che getta nello sconforto famiglie e operatori che non sanno più come doversi difendere. I controlli ci sono ma le forze in campo sono molto limitate e, come si dice in questi casi, si fa quel che si può.