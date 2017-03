Ladri all'ex ospedale scassinate le macchinette automatiche degli snack

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO – Ci avevavo già provato alcune sere fa e ieri notte i ladri sono tornati alla carica. Nel mirino ancora una volta le cassette dei soldi delle macchinette automatiche dell'ex ospedale di Porto San Giorgio. Opera di balordi, fanno sapere gli inquirenti, che hanno divelto tre macchinette che distribuiscono snack, bevande e caffè e che solitaente sono posizionate nell'atrio dell'ex ospedale. I ladri hanno rotto le cassettine dei distributori e hanno rubato tutte le monete. Come dicevamo, è il secondo furto in pochi giorni. Qualche sera fa infatti c'era stato u altro colpo alle stesse macchinette e anche in quel caso a sparire sono state le monetine.