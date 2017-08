Un altro scontro all'incrocio maledetto, tanta paura per due bimbi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Un altro scontro all’incrocio maledetto sullo stradone che collega Fermo e Porto San Giorgio. Tre i mezzi coinvolti: una Ford , un’Opel, e un bus della Steat vuoto perchè fuori servizio. Al volante della Opel una donna, sulla Ford un giovane papà con due figli di 2 e 7 anni. Sul posto Croce azzurra e auto medica oltre alla polizia. Fortunatamente non ci sono feriti gravi. I due bambini sono saliti sull’ambulanza solo per un controllo. Riesplode la protesta dei residenti per l'ennesimo incidente all'incrocio di via Vallescura dove da tempo si chiede l'installazione di una rotonda o di accorgimenti per evitare qualche scontro con esiti tragici, ma fino ad ora, nonostante siano passati anni, non si è mosso mai nulla.