Incidente in galleria Si rompe un tubo carreggiata allagata

PORTO SAN GIORGIO - Tanta paura per un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, in A14. Un’auto, con a bordo quattro tedeschi, mentre percorreva una delle gallerie della carreggiata sud, è finita contro la parete. Nessuna conseguenza per gli occupanti dell’auto, se non per una donna che ha richiesto il soccorso dell’ambulanza. Nell’impatto l’auto ha rotto un tubo, allagando la strada. Il guasto è stato prontamente riparato. Mentre la polizia autostradale effettuava i rilievi dell’incidente, sul tratto interessato dall’incidente si sono verificati inevitabili rallentamenti.