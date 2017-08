Carambola dopo lo scontro due ferite, paura per una bimba di 8 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Paura a Porto San Girogio per un incidente che ha visto protagonisti una donna con la figlioletta di 8 anni. L’incidente si è verificato all’incrocio tra Via della Libertà e Via Salvadori. A scontrarsi una Mercedes e una Toyota. A bordo di quest’ultima viaggiavano mamma e figlia di 8 anni. L'utilitaria per il contraccolpo è finita contro una Punto in sosta. La macchina dei soccorsi è stata immediata, sul posto sono arrvati i volontari della Croce Azzurra e l’auto medica del 118. Sia la piccola che la mamma sono rimaste lievemente ferite e sono state soccorse, ma per fortuna le loro condizioni non sono gravi.Sul posto i vigili urbani per i rilievi.