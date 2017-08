Giovane perde il controllo dell'auto e va in testacoda contro il new jersey

PORTO SAN GIORGIO - Schianto sulla corsia nord dell’A14, a poche centinaia di metri dal casello di Porto San Giorgio. Un giovane ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro la barriera di new jersey finendo la corsa con un testacoda sulla corsia di sorpasso. Sul posto è subito intervenuta la polizia autostradale per accertare l'esatta dinamica, oltre ai soccorritori del 118. Il mezzo è andato quasi distrutto nell'impatto mentre il giovane conducente per fortuna se l'è cavata con qualche contusione. L'incidente ha provocato qualche rallentamento al traffico.

Venerdì 11 Agosto 2017, 19:59 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2017 19:59